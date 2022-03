Défenseur central de l’Olympique de Marseille, William Saliba s’est exprimé après la belle victoire de son équipe ce dimanche soir 4 buts à 1 sur le terrain de Brest. Il demande une seule chose à ses partenaires à savoir de na pas relâcher.

« On voulait se rattraper après trois matches sans victoire en Ligue 1, c’est une victoire satisfaisante. C’est un peu dommage qu’on ait pris ce but à la fin, mais c’est une semaine positive après le succès contre Bâle. Il faudra faire plaisir aux supporters dimanche face à Nice. On a bien maîtrisé ce match, avec une belle entame et un but d’entrée, on a été sérieux et on a su enchaîner les buts. Faut recommencer à faire des clean-sheets, mais c’est très bien d’avoir mis quatre buts. Il ne faut pas se relâcher, il reste dix matches et il faut continuer comme ça et faire une très longue série, c’est très serré pour le podium », a-t-il indiqué après la rencontre. Rappelons que l’OM se déplace en Suisse pour défier le FC Bâle jeudi soir en Ligue Europa Conférence.