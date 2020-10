Hier soir, Didier Drogba et Florent Malouda ont eu la main légère au moment du tirage au sort de la Ligue des Champions.

Si l’OM est présent dans le groupe C avec Manchester City et le FC Porto, les hommes de Villas-Boas retrouveront aussi l’Olympiakos. Un match très particulier pour une vieille connaissance du club. Aujourd’hui chez le champion de Grèce en titre, Mathieu Valbuena aura donc à coeur de revenir au Stade Vélodrome et tentera de faire bonnes impressions.

“Petit vélo” comme on le surnomme a même un message à faire passer avant de retourner à Marseille pour la Ligue des Champions.