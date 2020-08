Le joueur de l’Olympique de Marseille Bouna Sarr a été agressé à son domicile par des hommes armés ce vendredi. Le Marseillais a partagé un message rassurant sur les réseaux sociaux.

Quatre hommes sont arrivés dans sa maison, deux d’entre eux étaient armés alors que le joueur allait partir pour se rendre à l’entraînement selon les informations rapportées par La Provence. Une agression choquante mais Bouna Sarr s’est voulu rassurant. “Merci à tous pour vos nombreux messages de soutien. Ça m’a vraiment touché. Mon amie et moi allons bien, a rassuré l’ancien Messin. Ce sont des choses qui malheureusement arrivent, qui peuvent arriver à tout le monde et n’importe où ! Plus de peur que de mal… Donc maintenant, il faut passer à autre chose et se concentrer sur la suite ! La vie continue grâce à Dieu. Merci encore à tous pour vos messages.” a-t-il déclaré sur Twitter.