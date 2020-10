Maxime Lopez, 22 ans, s’est officiellement engagé ce lundi avec le club italien de Sassuolo. Un départ émouvant, qu’il a marqué avec une vidéo bouleversante et sincère.

“Je vous fais ce petit message pour vous dire au revoir, et vous remercier pour tous les bons moments que j’ai passés ici, a-t-il dit dans cette vidéo, où on le sent très ému. Ce club, c’est un peu toute ma vie. C’est le coeur lourd que je pars, mais je resterai le plus fidèle supporter de l’équipe. Je vous dis à bientôt et allez l’OM.” a-t-il déclaré, les larmes aux yeux.

Arrivé à l’Olympique de Marseille en 2010, Maxime Lopez était sous contrat avec le club marseillais jusqu’au 30 juin 2021.