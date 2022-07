L’OM a annoncé que le partenariat avec l’enseigne Boulanger était prolongé pour les quatre prochaines saisons.

L’Olympique de Marseille prolonge son sponsor premium ! En effet, le club olympien vient d’annoncer le renouvellement pour les quatre prochaines saisons du partenariat avec l’enseigne spécialiste de l’électronique et de l’électroménager, Boulanger. À l’issue de cette prolongation, cela fera 10 ans que le groupe affichera son logo sur le maillot des Phocéens. “L’Olympique de Marseille et Boulanger sont fiers d’annoncer le renouvellement de leur union pour quatre saisons supplémentaires. Boulanger reste partenaire premium du club. Le spécialiste des équipements de la maison en électroménager et multimédia est impliqué depuis sept ans aux côtés de l’OM, et sur le territoire marseillais avec la volonté d’impacter positivement la vie marseillaise.“, explique le club du sud de la France dans un communiqué.