Et si André Villas-Boas pouvait compter sur sa bonne étoile pour maintenir l’OM à flot cette saison ? C’est en tout cas ce que pense Laure Boulleau, consultante sur Canal+.

Battu cette semaine par l’Olympiakos (0-1) en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille a pu légèrement retrouver le sourire hier soir, en battant Lorient (1-0) pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. Un succès sur le fil que Laure Boulleau, l’ancienne joueuse du PSG, attribue à la chance d’André Villas-Boas.

« Ok, l’enchaînement des matchs entre la L1 et la Ligue des Champions joue un rôle. Mais avec Marseille, je ne suis pas vraiment surprise. Je m’attendais à voir ce genre de performances cette saison », a-t-elle lancée sur le plateau du Canal Football Club. « On retrouve les mêmes caractéristiques, avec une animation offensive pas très en vue. Ce qui m’inquiète le plus, ce sont les attaquants, à commencer par Benedetto, qui est en grande difficulté. Contre l’Olympiakos, on a vu la rentrée de Luis Henrique, mais il n’est pas très fin techniquement. Je n’arrive pas à voir le plan B de Villas-Boas. Je le sens dans une impasse, avec des victoires qu’il va avoir à l’arrachée, avec un Mandanda qui va sauver la chose… Il y a une espèce réussite dans cette équipe. »