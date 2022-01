Pour Daniel Riolo, le LOSC était au-dessus de l’OM hier soir, mais les Olympiens ont profité de l’exclusion de Benjamin André.

Au micro de RMC ce lundi dans ‘l’After Foot’, Daniel Riolo est revenu sur l’affiche du week-end en Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et le LOSC (1-1). Un match nul essentiellement dû au carton rouge de Benjamin André selon le chroniqueur, qui plaçait les Lillois largement favoris.

« En première période, il y a les occasions de Burak et Bamba, sorties par Pau Lopez. Alors, oui, la domination et la possession étaient pour Marseille, mais le style de Lille, qui est à l’opposé de celui de Marseille a permis aux Lillois de profiter de la vitesse en sortant vite. C’est difficile d’être déçu parce qu’ils étaient à 10. Comme Guendouzi, l’arbitre donne un carton pour contestation, mais le mec ne te soûle pas au bout de trente minutes ! Et Benjamin André a pris son carton très tôt, il n’avait pas fait grand chose avant. Ce n’est pas un bon arbitrage. Le carton rouge est un petit peu sévère. Je suis d’avis qu’il faut mettre Renato Sanches aux côtés d’André. S’il n’est pas blessé, ce gars-là est capable de faire des choses que peu de gens savent faire dans le football européen. A 11 contre 11, Lille avait probablement plus de qualités que Marseille. Les équipes qui sont devant Lille au classement ont globalement moins de qualité, mais le retard accumulé en début de saison coûte beaucoup. »