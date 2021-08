Le Président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria tient à remercier une de ses recrues lors du mercato estival.

Aujourd’hui joueur de l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi a tenu parole et Pablo Longoria apprécie le geste de son défenseur central argentin. « On s’est fait une promesse avec Leo, il voulait refuser les offres. On considère que c’est un joueur de grand avenir. Je le remercie car il a tenu sa parole et nous a aidé dans les négociations avec Dortmund. Maintenant on va continuer à travailler. » A indiqué le patron des phocéens. Pour rappel, l’OM a pu négocier le transfert de Leonardo Balerdi à 8 millions d’euros, au lieu des 12 réclamés au départ par le Borussia Dortmund.