Ancien joueur du FC Barcelone ou encore du Toulouse FC, Jérémy Mathieu est revenu sur son arrivée avortée à Marseille il y a quelques années. Ancien vainqueur de la Ligue des champions, il a confirmé cette information.

Dans les colonnes de La Provence, l’ancien défenseur du Barça s’est remémoré ses discussions avec les dirigeants marseillais, lors de l’été 2017. S’il aurait été honoré de porter le maillot phocéen, il s’est fait recaler par le directeur sportif de l’époque, Andoni Zubizarreta. « Tout le monde savait que je voulais partir. Rudi Garcia me voulait, je voulais venir aussi, je serais venu les yeux fermés. Mais on m’a dit que c’était Andoni Zubizarreta qui n’avait pas voulu. C’est lui qui m’avait recruté à Barcelone et il savait que j’avais un petit problème au tendon d’Achille. Mais j’allais mieux ! On l’a d’ailleurs bien vu avec mes saisons ensuite au Sporting », a-t-il expliqué.