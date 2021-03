Meilleur joueur de l’Olympique de Marseille cette saison, Boubacar Kamara (21 ans) aurait pris la décision de quitter la cité phocéenne lors du prochain mercato estival.

Selon les informations de « TodoFichajes », le Marseillais envisage de quitter l’OM en fin de saison et serait prêt à refuser une prolongation de contrat. Le média indique que le FC Barcelone serait très intéressé pour le faire venir et le club catalan voudrait même vendre quelques joueurs avant d’investir et tenter sa chance avec Boubacar Kamara. La Juventus et Manchester City le cibleraient aussi depuis plusieurs mois. Et bien qu’il soit à un an du terme de son contrat, il paraît peu probable que les dirigeants marseillais envisagent de le brader. Depuis qu’il est passé pro avec l’OM, il a joué 114 matchs toutes compétitions confondues.