Jeune défenseur central de l’Olympique de Marseille, Lucas Perrin (22 ans) pourrait bien quitter le club phocéen lors du mercato estival.

Selon les informations du compte Twitter « OM_Fada », le joueur serait dans le viseur du Stade Brestois qui cherche un nouveau renfort défensif pour la saison prochaine. Perrin joue peu avec le club olympien et une arrivée en Bretagne devrait lui permettre de gagner en expériences et acquérir beaucoup plus de temps de jeu. Affaire à suivre pour un garçon qui est aujourd’hui sous contrat avec l’OM jusqu’en 2023.