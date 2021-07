Toujours intéressé par le profil du jeune argentin du Velez Sarsfield, l’Olympique de Marseille va devoir sans doute oublier le nom de Thiago Almada.

Selon les renseignements du journaliste italien Fabrizio Romano, le joueur aurait décidé de finalement évoluer en MLS la saison prochaine sous le maillot d’Atlanta United. « Atlanta United est arrivé au stade final des négociations en vue de faire signer Thiago Almada depuis Velez. Le deal est avancé et prêt à être complété bientôt. Les documents et le contrat pourront être entérinés après les Jeux olympiques, » a-t-il fait savoir via un message sur son compte Twitter. L’OM semble donc en passe de perdre la bataille et le choix du joueur paraît étonnant, alors que certains journalistes n’ont pas tari d’éloges à son sujet, ces dernières semaines. Le club phocéen a certainement manqué de trésorerie, alors qu’il a été placé sous surveillance par la DNCG, cet été. Affaire à suivre…