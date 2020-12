L’Olympique de Marseille est très présent dans le dossier de l’attaquant de Naples, Arkadiusz Milik.

Le joueur n’entre pas dans les plans de Gennaro Gattuso pour la suite de la saison et pourrait être prêté dès cet hiver pour retrouver du temps de jeu. Sauf que l’attaquant en fin de contrat au mois de juin prochain, doit prolonger son contrat d’une saison avant de trouver un club en prêt. Et c’est là que le dossier se complique. Pablo Longoria, directeur sportif de l’OM, cherche aider le SSC Napoli à prolonger Milik d’une saison (jusqu’en juin 2022) et de le prêter à Marseille juste après cette prolongation pour avoir une bonne exposition dans l’optique d’une future vente.

Marseille n’est pas seul dans ce dossier selon RMC Sport l’Atlético de Madrid pourrait prochainement s’intéresser au joueur dans l’optique de remplacer Diego Costa. André Villas-Boas souhaite un attaquant pour cette deuxième partie de saison en Ligue 1. Reste maintenant à savoir si Arkadiusz Milik portera le maillot marseillais dans les prochaines semaines…