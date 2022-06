L’OM serait intéressé par l’attaquant norvégien Erik Botheim âgé de 22 ans selon la presse anglaise.

Erik Botheim a impressionné la scène européenne cette saison en Ligue Europa Conférence avec le club du FK Bodø/Glimt. Transféré dans l’ancien club de Remy Cablla FK Krasnodar lors du dernier mercato hivernal, l’international norvégien acheté pour 7,5 millions d’euros n’a pas joué un match avec le club russe à cause de la guerre en Ukraine. Erik Botheim a pu résilier son contrat dernièremet. Selon la BBC et Daily Record, l’Olympique de Marseille aimerait recruter le jeune talent. Pour rappel, Marseille dispose à ce poste de Bamba Dieng, Arkadiusz Milik et de Cédric Bakambu.