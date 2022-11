Annoncé comme une future très grosse recrue de l’Olympique de Marseille, Gerson n’a jamais vraiment réussi à répondre présent et s’imposer au sein du groupe olympien. Le Brésilien devrait faire ses valises et retourner au pays.

Grand fan de Gerson dès son arrivée, Ludovic Leccese dresse un triste bilan des performances du Brésilien sous la tunique olympienne et il pense que l’ancien de Flamengo n’a jamais eu le bon état d’esprit afin de pouvoir s’imposer à Marseille. « J’étais au départ un pro-Gerson. C’était l’un des meilleurs joueurs la saison dernière, mais tu ne peux pas cautionner son attitude sur le terrain… Il y a vraiment eu un gros clash en début de saison avec Tudor. On connaît maintenant le caractère de l’entraîneur de l’OM. Pour lui le club est au-dessus de tout, et Gerson a cru qu’il était plus haut que l’Olympique de Marseille. Son attitude a signé la fin de son aventure à l’OM. Quand tu es joueur professionnel, tu as un contrat de travail et tu as des devoirs. Gerson n’a pas respecté l’Olympique de Marseille qui est au-dessus de tout. Gerson c’est pas l’Olympique de Marseille… » A-t-il expliqué.