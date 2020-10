C’est bien connu, l’OM et le PSG, c’est incompatible, même sur un jeu vidéo !

Petite news insolite dans ce week-end. Il y a quelques heures, l’OM a tenté un petit coup de pub. Le club a retiré de la jaquette du jeu Fifa 21, la photo et la présence de Kylian Mbappé. Star et égérie du jeu cette année, le Parisien fait donc la Une du célèbre jeu, sauf à Marseille. Le club a créé une jaquette spéciale aux couleurs du club et téléchargeable directement sur son site officiel.

Preuve que la rivalité entre les deux clubs n’a pas de frontières même dans le virtuel.

Jaquette officielle FIFA 21

L’OM tente de camoufler la jaquette de FIFA 21: la présence de Kylian Mbappé sur la jaquette de FIFA 21 est un énorme coup marketing pour le PSG. Mais cette présence parisienne sur la jaquette d’un des jeux vidéos les plus vendus de l’année ne fait pas… https://t.co/w1vCwDA6KJ pic.twitter.com/6e0AIoWs6e — ⚜️ ici c’est Paris ⚜️ (@ici_c_paris75) October 10, 2020

Jaquette Olympique de Marseille FIFA 21 :