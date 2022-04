Très actif lors du dernier mercato estival, l’OM a recruté de nombreux joueurs sous la forme de prêt, à l’instar de Pau Lopez, Mattéo Guendouzi, William Saliba ou encore Cengiz Ünder. Et bonne nouvelle, puisque la signature de ce dernier va être définitive.

Arrivé en provenance de Rome, Cengiz Ünder figure comme l’une des belles surprises et des recrues satisfaisantes du côté olympien cette saison. L’international turc a d’ailleurs toujours clamé son contentement d’être à l’OM et sa volonté de prolonger l’aventure la saison prochaine. Et son voeu vient d’être exaucé, puisqu’on apprend que l’attaquant restera finalement dans la cité phocéenne.

D’après la presse turque, l’option d’achat a été automatiquement et définitivement levée, puisque dans le contrat d’Ünder figurait une condition qui stipulait que le joueur devrait officiellement être marseillais en cas de maintien du club. C’est donc chose faite, l’OM étant 2e de Ligue 1 à huit journées de la fin. Tout serait au point en interne, il ne manque plus que l’officialisation.

La presse turque a même eu accès aux éléments du nouveau contrat du joueur, qui s’engagerait avec le club marseillais pour une durée de 5 ans jusqu’en 2027. Parmi les détails, on découvre que l’OM devra verser 8,4 millions d’euros à l’AS Rome, qui touchera également 20% dans l’hypothèse d’un futur transfert du joueur turc.