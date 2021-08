Ce jeudi, l’Olympique de Marseille a présenté son troisième maillot pour la saison 2021-2022. Une tunique bleue roi qui devrait plaire à bon nombre de fans.

Un nouveau kit avec plusieurs particularités. Le club phocéen a véritablement cassé les codes pour ce nouvel équipement. Avec cette nouvelle tunique, les dirigeants ont pris le pari de prendre un virage à 180 degrés et sur lequel on aperçoit le nom » Marseille » prendre toute la place à l’avant du maillot. Dans un communiqué Carl Tuffley, en charge du design des tenues de sport chez Puma : « Notre défi consistait à revoir la conception traditionnelle des maillots de football. Nous voulions envisager les kits sous un nouvel angle et repousser les limites autant que possible. Notre volonté était vraiment de changer la vision d’un maillot de football traditionnel. » Et vous qu’en pensez-vous les amis ?