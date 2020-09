Pierre Ménès n’est pas tendre avec Dario Benedetto. L’attaquant de l’Olympique de Marseille n’a pas réalisé une très bonne préparation avec le club phocéen et inquiète déjà le consultant de Canal+.

“Quand Benedetto a signé à Marseille, j’ai dit que c’était quand même étrange qu’un avant-centre argentin, aussi âgé, n’ai jamais fait une expérience en Europe. Je trouvais que ce n’était pas bon signe. Il a eu une bonne phase, c’est évident que c’est un mec qui n’est pas maladroit devant le but. Il a profité de la bonne période de l’OM pour marquer quelques buts. Mais c’est vraiment le genre d’avant-centre qui est très dépendant de ses coéquipiers. Il a besoin de ballons pour marquer car il ne va pas se créer des opportunités tout seul. C’est sûr que l’OM mériterait mieux comme attaquant, mais mieux comme attaquant cela veut dire beaucoup d’argent, et on le sait, l’OM de l’argent ils n’en ont pas”, a indiqué le consultant de Canal.