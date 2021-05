Le départ libre de Florian Thuvin n’est que le premier d’une longue série. L’Olympique de Marseille va devoir tout reconstruire ou presque, cet été.

Outre Florian Thauvin, l’OM va perdre trois attaquants majeurs. Arkadiusz Milik est annoncé avec insistance du côté de la Juventus. Dario Benedetto devrait faire son retour à Boca Juniors. Et Valère Germain arrive en fin de contrat. En défense, les deux Japonais Hiroki Sakai et Yuto Nagatomo vont partir. Et au milieu de terrain, deux cadres de l’effectif pourraient aller voir ailleur : Kevin Strootman dans le cadre d’un transfert définitif en Italie et, plus inquiétant, Boubacar Kamara pour lesquels tous les signaux sont au rouge. Le grand espoir français est très convoité et refuse de prolonger avec l’OM.

Le chantier de Pablo Longoria est bien plus ample que prévu. Le nouvel homme fort du club phocéen doit offrir à Jorge Sampaoli une équipe renouvelée à chaque ligne. Le tout dans un contexte économique contraint. La tâche est immense !