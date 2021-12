Après une entame de match convaincante, l’OM n’a pas su tenir dans la durée et n’a pu que s’incliner face à Brest. Un résultat décevant qui poursuit la saison en dents-de-scie olympienne. Extrêmement frustré, Jorge Sampaoli analyse avec froideur la défaite des siens.

En ouverture de la 17ème journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille accueillait le Stade Brestois pour une rencontre entre deux équipes en forme. Inarrêtables, les Bretons écrivent l’histoire en enchaînant une sixième victoire consécutive en remportant un succès historique face à l’OM, (1-2). Une véritable désillusion pour les hommes de Jorge Sampaoli qui avait pourtant débuté la rencontre sur les chapeaux de roues avec à la conclusion un but de Gerson. Pourtant, au final, c’est une défaite qui a tendu les bras aux Olympiens. Un résultat très dur à avaler pour Jorge Sampaoli.

« Je suis très frustré parce qu’on a très bien joué en première période. Le penalty nous a désordonnés. Malheureusement, être aussi supérieur pendant une longue partie du match et ne pas pouvoir gagner, c’est frustrant. Tout ce qu’on a très bien fait en première période s’est perdu. Après l’égalisation, on a joué différemment et dans cette forme de football, l’adversaire était meilleur. Tuer le match, c’est ce qu’on cherche. Il nous a manqué un peu de précision dans le dernier tiers du terrain. On a essayé. Peut-être qu’on aurait mérité de mener 2-0. Puis on n’a pas trouvé la solution après la pause et on a perdu le contrôle du match« , a fustigé Jorge Sampaoli à l’issue de la rencontre devant la presse.