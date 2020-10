Bouna Sarr s’est engagé dans les derniers jours du mercato avec le Bayern Munich.

Un transfert chez le champion d’Europe en titre qui a surpris les observateurs du football. Bouna Sarr a été transféré dans les dernières heures du mercato de l’Olympique de Marseille au Bayern Munich. Sur RMC le joueur avait expliqué les coulisses de ce transfert : “On m’a dit qu’ils cherchaient un latéral droit dans mon profil, qui puisse attaquer, apporter un plus offensivement. On m’a dit qu’on ne me faisait pas venir pour rien, qu’ils comptaient sur moi, qu’ils n’avaient pas un joueur de mon profil.”

Le directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidzic, a aussi analysé ce choix dans les colonnes de l’hebdomadaire allemand Kicker : “Nous le suivons depuis longtemps. C’est un excellent footballeur, un latéral qui est offensif qui est rapide, agressif, agile. Il va animer notre jeu.”