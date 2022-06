L’Olympique de Marseille recherche activement le prochain joueur capable de remplacer William Saliba au sein de sa défense centrale. Si le profil de Clément Lenglet est étudié, il s’annonce plus jamais complexe de faire revenir le Français au pays.

Le dossier Clément Lenglet semble plus que jamais se tendre. Intéressé par le profil du défenseur central français du Barça, l’Olympique de Marseille se frotte à un mur et les dirigeants auront beaucoup de mal à rapatrier l’ancien joueur du FC Séville durant le mercato estival. D’après les informations de ‘RMC’, Clément Lenglet ne serait en réalité pas une piste marseillaise pour le moment. L’OM n’aurait manifesté aucun intérêt concret auprès du club blaugrana. Si le Barça est d’accord pour un départ, et pourquoi pas en prêt, hors de question d’envisager une prise en charge partielle du salaire, ce que demande l’OM en prime…