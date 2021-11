Face aux médias, Maurizio Sarri a fait part de sa colère concernant l’absence de supporters visiteurs au Vélodrome.

De passage en conférence de presse ce jeudi, alors que la Lazio Rome se déplace à Marseille ce soir (21h) pour le compte de la 4e journée d’Europa League, Maurizio Sarri a poussé un gros coup de gueule en direction des autorités françaises. Et pour cause, les supporters italiens seront interdits de stade Vélodrome ce soir à cause des antécédents de violence entre les clans de fans des deux équipes. Une hérésie selon le coach Romain.

« Qui a écrit ce communiqué? Ce sont les autorités françaises? Alors si j’étais Claudio Lolito (le président du club biancoceleste, ndlr), j’inviterais le ministre français de l’Intérieur à venir voir un match de la Lazio à domicile. Il se rendrait compte qu’il a fait une connerie. »