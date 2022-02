Défenseur central de l’Olympique de Marseille, William Saliba est revenu sur le cas avec son partenaire Arkadiusz Milik. Il ne se mouille pas mais trouve que le Polonais est très efficace depuis son retour de blessure.

« Milik titulaire ou remplaçant ? C’est le coach qui décide, mais quoi qu’il arrive, qu’il soit titulaire ou qu’il démarre sur le banc, il a toujours la même envie. C’est un bosseur et une très bonne personne qui a toujours un bon comportement », a souligné le jeune talent français qui apprécie évoluer aux côtés de Milik dans le 11 de Jorge Sampaoli. Rappelons que le Polonais était remplaçant hier soir face au FC Metz, avant d’entrer en jeu et inscrit le but de la victoire.