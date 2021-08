Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2022, Boubacar Kamara est toujours au club et la situation ne semble pas forcément avancer. En effet, son avenir est lié à son compatriote Jules Koundé qui est toujours au FC Séville.

Dans le viseur de Newcastle mais aussi du FC Séville, le défenseur central de formation pourrait plus se diriger vers le championnat espagnol durant le mercato. Problème, le FC Séville ne fera pas de folies pour l’acquérir. Comme le précise « El Desmarque », le club andalou attend le départ de son défenseur français Jules Koundé pour ensuite récupérer Kamara. Sans départ de l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux, les Sévillans ne devraient pas bouger le petit doigt sur le dossier menant à Boubacar Kamara.

« À ce jour, il n’y a pas d’offre spécifique pour lui, il n’y a pas eu d’offre réelle. Oui, les clubs le sollicitent (…) Si on pense qu’il y aura une offre conséquente, on l’acceptera car cela nous permettra d’améliorer l’équipe. Chaque fois que nous vendons, nous grandissons. Mais s’il n’y a pas une offre que nous pensons pouvoir réinvestir, il restera avec nous ». A déclaré Monchi, le directeur sportif du FC Séville dans la presse locale. D’ailleurs l’OM et le club espagnol ont trouvé un accord, manque plus que la vente de Jules Koundé… Rappelons qu’il est toujours dans le viseur de Chelsea mais les Blues n’ont pas encore tenté leur chance dans ce dossier, alors que Séville réclame plus de 50 millions d’euros. Affaire à suivre