L’Olympique de Marseille est de retour en Ligue des champions. Dauphin du Paris Saint-Germain, l’OM a fait plus que le job samedi soir après sa victoire 4 buts à 0 en Ligue 1 contre le RC Strasbourg. Une très bonne nouvelle qui en entraîne une autre. Jorge Sampaoli est reconduit dans ses fonctions.

Très bonne nouvelle pour le peuple marseillais et son équipe. Comme nous le confirme ‘l’Equipe’, le coach argentin sera bel et bien sur le banc phocéen la saison prochaine. Jorge Sampaoli va rester dans le sud de la France et les discussions avec la présidence et notamment Pablo Longoria vont dans ce sens. Il sera donc le coach de l’OM la saison prochaine et aura pour but de confirmer cette belle saison et pourquoi pas réaliser un joli parcours en Ligue des champions et en Coupe de France. En attendant, Jorge Sampaoli va, comme ses joueurs, prendre des vacances bien méritées. Le coach phocéen aurait l’intention de se rendre au Brésil, puis en Argentine. Il devrait signer son nouveau contrat à son retour…