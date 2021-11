Mattéo Guendouzi était en conférence de presse ce jeudi pour évoquer son avenir et sa volonté de s’inscrire dans la durée en Equipe de France.

« J’espère pouvoir jouer mes premières minutes en équipe de France parce que c’est un rêve depuis tout petit. Je suis prêt pour ça. C’est une immense fierté d’être là. Je suis aux côtés des meilleurs milieux de terrain du monde, j’apprends et je progresse. Certains ont gagné la Coupe du monde et de grands trophées en club donc il y a beaucoup de respect mais j’ai pour objectif d’avoir du temps de jeu, de gagner des titres avec les Bleus et de m’inscrire dans la durée », a lancé le Marseillais, aussi déterminé en dehors que sur le terrain.