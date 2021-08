Jorge Sampaoli aurait accepté de rejoindre l’OM la saison dernière à condition de pouvoir recruter Gerson au mercato estival.

Cet été, Jorge Sampaoli a fait des pieds et des mains pour recruter le milieu de terrain brésilien Gerson. Il s’agit d’ailleurs de la première recrue estivale de l’Olympique de Marseille pour qui le club a dû débourser la coquette somme de 25 millions d’euros. Un recrutement qui en a amené beaucoup d’autres, mais qui a surtout permis à Sampaoli de reposer sa valise. En effet, d’après les informations de L’Equipe, le technicien argentin aurait accepté de rejoindre l’OM l’hiver dernier à condition que Gerson soit recruté lors du mercato suivant.

Un vœu exaucé par le président Pablo Longoria, qui partage totalement l’avis de son coach concernant le niveau et le potentiel de Gerson, qui évoluait à Flamengo la saison dernière. L’Equipe détaille également que le club phocéen avait pris contact avec certaines recrues dès les mois de mars, comme le milieu de terrain d’Arsenal Mattéo Guendouzi, arrivé en prêt cet été. En interne, tout le monde est pleinement satisfait du recrutement axé sur des joueurs « costauds mentalement, habitués à la pression et expérimentés ». Le plus gros pari reste la venue du jeune Konrad de la Fuente, mais les premiers pas du Barcelonais en Ligue 1 sont déjà très rassurants.