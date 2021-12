Les jours, les semaines et les mois filent sans que l’Olympique de Marseille ne parvienne à trouver un terrain d’entente avec Boubacar Kamara. En fin de contrat en juin prochain, le Marseillais semble vouloir quitter le club sans laisser la moindre indemnité à son écurie. Un scénario que veulent à tout prix éviter l’OM, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli.

Si le feuilleton Kylian Mbappé agite le Paris Saint-Germain, son rival de toujours, l’Olympique de Marseille a lui aussi droit à son bras de fer. Malgré de multiples tentatives, la direction olympienne menée par Pablo Longoria ne parvient pas à trouver un accord avec Boubacar Kamara. Pourtant l’une des valeurs marchandes les plus élevées de l’OM, le jeune milieu défensif devrait partir libre de tout contrat alors que ce dernier arrive à son terme en juin prochain. Ses dirigeants ont fixé son prix mais il est difficile d’imaginer qu’une écurie passe à l’offensive cet hiver alors qu’il est possible de le signer libre dès l’été prochain. Présent en conférence de presse, Jorge Sampaoli a mis un coup de pression à Boubacar Kamara concernant la meilleure décision à prendre…

« Kamara est un joueur qui comprend très bien cette fonction de milieu défensif. On connaît sa situation, donc on cherche une alternative en cas de départ. Ce qui serait très difficile pour nous parce que c’est un joueur qu’on connaît bien. Quand il est en forme, il donne beaucoup d’équilibre à l’équipe. S’il part, nous espérons parvenir à la meilleure décision pour lui et le club. Et s’il devait partir, nous espérons trouver un remplaçant« , a déclaré Jorge Sampaoli en conférence de presse.