Même si Laurent Blanc n’a plus entraîné depuis belle lurette, il est toujours assez coté sur le marché. Se laissera-t-il tenter par une aventure marseillaise ? Franck Passi n’y voit pas d’inconvénients.

À Marseille, on cherche déjà le successeur d’AVB. Retenu par ses joueurs l’an dernier, le technicien portugais ne devrait pas rempiler une troisième année à l’OM. En fin de contrat en juin, il a déjà repoussé une offre de prolongation, et semble avoir des envies d’ailleurs. Forcément, cela ouvre une fenêtre de tir pour les entraîneurs encore sur le marché. Sans poste depuis son départ du PSG en 2016, Laurent Blanc pourrait en avoir marre de jouer au golf, et pourquoi pas se laisser tenter par une aventure olympienne ?

Il n’en fallait pas plus pour faire enfler la rumeur. Franck Passi, adjoint du « président », a été interrogé sur le sujet par footballclubdemarseille. « Il est clair qu’au départ, on préfère partir à l’étranger, ça serait une idée très intéressante pour nous. Mais dans le football, on ne sait pas. Un jour, il peut tomber une opportunité. Si c’est l’Olympique de Marseille, qu’on est libre, qu’on peut le faire et qu’on a envie d’aller à Marseille, eh bien, on ira à l’OM. » Lolo White de retour à Marseille, ce serait donc apparemment possible !