Pour l’ancien Nantais, l’OM a clairement les armes pour remporter cette Ligue Europa Conférence.

Opposé à Qarabag en barrage de la Ligue Europa Conférence, l’Olympique de Marseille fait assurément office de favori. Pour Mickaël Landreau, présent sur le plateau du Canal Football Club ce lundi, le club phocéen doit même viser la victoire finale dans cette compétition.

« L’OM a une identité européenne et il est en course en Ligue Europa Conférence. Il peut gagner cette compétition. C’est jouable, plus que la Ligue Europa. Il y a l’image du club mais aussi les émotions. Dans dix ou vingt ans, on peut s’en souvenir », a lancé l’ancien gardien de Nantes.