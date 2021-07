Dans l’ombre de Milik à l’OM, Dario Benedetto ne rejoindra pas São Paulo cet été à cause de son agent un peu trop gourmand.

Relégué sur la touche depuis l’arrivée l’hiver dernier du Polonais Arkadiusz Milik, Dario Benedetto serait sur les tablettes de plusieurs clubs en Europe et en Amérique du Sud. Et alors qu’un accord avec le club de São Paulo était annoncé hier pour un prêt d’une saison, le vent a tourné ce vendredi. En effet, ESPN Brasil affirme que le club entraîné par Hernan Crespo s’est retiré des négociations aujourd’hui à cause du montant de la commission réclamée par l’agent de Benedetto.

En attendant de recevoir de nouvelles offres, Dario Benedetto fait partie des plans de Jorge Sampaoli pour la présaison et il devrait même être aligné d’entrée demain soir (21h) face à Villarreal pour le dernier match amical des Phocéens avant la reprise de la Ligue 1.