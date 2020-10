Souvenez-vous il y a quelques semaines lors du Clasico PSG – OM, Neymar et Alvaro Gonzalez ont eu une altercation.

Une histoire qui est partie très très loin avec notamment des insultes racistes ou quelque chose de ce genre. Mais désormais, l’Espagnol souhaite passer à autre chose comme il l’explique en conférence de presse.

“J’ai beaucoup parlé de ça, maintenant je suis passé à autre chose. J’ai besoin de parler de foot et le plus important c’est l’OM. Je veux parler de Lorient, de Ligue des Champions, et plus de Neymar”, a confié le défenseur central de 30 ans ce vendredi.