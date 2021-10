La vente de l’OM continue de faire du chemin malgré que rien ne se soit encore passé. A l’origine des premières rumeurs, Thibaud Vézirian confirme toujours ses dires en indiquant que l’OM sera bel et bien vendu.

Le chroniqueur de L’Equipe a tenu à clarifier la situation alors que le rachat de Newcastle par des fonds saoudiens met à mal sa théorie : « Du coup l’OM c’est mort ? Non. Il n’y a aucun rapport entre l’OM et Newcastle. Restez tranquilles. Le PIF n’a rien à voir avec l’OM ? Effectivement, le fonds d’investissement saoudien qui rachète Newcastle n’a rien à voir dans le processus qu’il y a à Marseille, la restructuration. Mais il faut faire la part des choses. Le fonds d’investissement saoudien, c’est l’Etat, c’est Mohammed Ben Salmane, le grand dirigeant saoudien. Tout est centralisé dans ce pays. Finalement, le fonds saoudiens est derrière tout, c’est un regroupement de sociétés qui amènent de l’argent en fonds publics. Pour autant, vous pouvez avoir d’autres investissement dans le monde via des fonds privés saoudiens. Mais à l’arrivée, tout en réfère à MBS« , a déclaré Thibaud Vézirian sur sa chaîne Youtube.

Avant d’insister sur le fait que l’Arabie Saoudite pourrait réaliser le même tour de force que le City Group et ainsi avoir plusieurs grandes écuries sous sa gestion : « Est-ce que le PIF rachètera l’OM et l’Inter comme le dit la presse italienne ? C’est un tweet de tuttomercatoweb. Faut savoir que tuttmercatoweb c’est Tuttosport, Tuttosport c’est de l’argent saoudien notamment. Donc c’est souvent eux qui donnent des informations sur des envies, des investissements, des tractations saoudiennes. Ils sont souvent bien informés. Là c’est tuttomercatoweb qui nous dit qu’après avoir racheté Newcastle, le fonds d’investissement pourrait se lier à des clubs comme l’Inter ou l’OM. Ce n’est pas moi qui le dit. Là-dessus, on peut dire que l’Inter c’est Suning, les Chinois, mais derrière ça il y a Softbank. Et si vous faites le lien économiques, Softbank c’est l’Arabie Saoudite. Donc oui, l’Arabie Saoudite a peut-être déjà plus qu’un pied du côté de l’Inter, qui est en grande difficulté financière. Et on pourrait voir des combos d’officialisations dans les mois à venir. On peut voir arriver l’émergence des Saoudiens dans le foot mondial à plusieurs niveaux. »