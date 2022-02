« Pour moi, il n’y a que deux possibilités, soit l’OM est vendu et pour X raison que je ne connais pas, cela ne peut pas être officialisé, mais pourquoi on achèterait un club pour officialiser un an et demi plus tard ? Ou alors, c’est le plus réaliste pour moi, les négociations étaient très très très avancées et il s’est passé quelque chose qui a fait que la vente a capoté. Le truc de dire qu’ils ont acheté, j’y ai cru pendant 2-3 mois mais je n’y crois plus trop. A quoi cela servirait ? Je suis certain qu’il s’est passé quelque chose, mais quelque chose s’est passé et que la vente ne s’est pas finalisée. C’est mon ressenti. » A-t-il révélé avec pas mal de doutes et bon nombre d’interrogations.