La star de l’OM a laissé parler les chiffres sur son compte Twitter pour répondre à son coach.

Relégué sur le banc de touche hier soir face à Montpellier, Dimitri Payet s’est tout de même illustré en inscrivant un but 7 minutes après son entrée sur la pelouse (80′). Ce jeudi, le numéro 10 de l’OM en a d’ailleurs profité pour adresser un message à tous les sceptiques sur les réseaux sociaux, son entraîneur le premier. Payet a posté les inscriptions « G-17 » et « A-15 », en référence à son nombre de buts et de passes décisives depuis l’arrivée de l’entraîneur portugais sur le banc de touche.

En conférence de presse après la rencontre, André Villas-Boas avait déjà eu quelques mots à l’attention de son meneur de jeu. « Oui, il était un peu énervé parce que c’est un joueur important. C’est une décision toujours dure pour lui. Il va continuer à travailler, son but va l’aider. Sa capacité à faire la différence est claire. Mais je n’ai rien à dire de plus. Je suis là pour l’aider à avoir son meilleur niveau. »