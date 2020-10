Steve Mandanda évoque le tirage au sort de la Ligue des Champions.

Le capitaine de l’OM s’attend à des matchs très serrés et annonce qu’il faudra faire de grosses prestations pour se qualifier. “Ça aurait pu être pire sur le papier. Maintenant, ça ne va pas être facile avec Manchester City, qui est une équipe de qualité, ainsi que Porto et l’Olympiakos, qui ont gagné leur championnat et sont de très bonnes équipes avec beaucoup d’expérience sur la scène européenne. Ce sera un groupe serré et c’est à nous d’être prêts pour relever ce défi”, a déclaré le capitaine marseillais sur RMC Sport. Pour rappel, l’OM a hérité du FC Porto, de l’Olympiakos et de Manchester City.