Titulaire une fois de plus hier soir dans la défense marseillaise lors du match nul et de l’élimination de l’OM en demi-finale retour de la Ligue Europa Conférence face au Feyenoord Rotterdam, William Saliba s’est exprimé concernant son avenir lui qui est prêté par Arsenal jusqu’à la fin de la saison.

Au lendemain de la cruelle désillusion en Coupe d’Europe, le défenseur central et néo international français a évoqué son avenir et il se sent bien en France. Son objectif est de rester au club surtout si l’OM accède à la Ligue des champions la saison prochaine. « C’est sûr que moi je suis heureux ici, je ne l’ai jamais caché. Je l’ai toujours dit : si je dois revenir ici, c’est avec grand plaisir. Mais après, je ne peux pas me prononcer sur mon avenir car on ne sait pas. Cela ne dépend pas seulement que de moi. On verra après la fin de la saison car le plus important reste la qualification en Ligue des Champions avant mon avenir », a insisté l’ancien Stéphanois. Voir maintenant si Arsenal compte vraiment sur lui pour la saison prochaine…