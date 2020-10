L’Olympique de Marseille est dans l’impasse. Depuis le début de la saison, les hommes d’Andre Villas-Boas ne parviennent pas à s’imposer en championnat. Yoann Riou n’accable pas l’entraîneur mais lui met quand même la pression.

“Il n’accuse pas ses joueurs, il prend pour lui. Mais à un moment donné, cela fait des mois et des mois qu’il est là. La saison dernière, quand Marseille gagnait, c’était souvent ric-rac. Là on voit qu’à chaque match, le meilleur joueur est Mandanda. Il y a de vraies questions” a déclaré le journaliste sur l’Équipe. “Comment ça se fait que collectivement, ils n’y arrivent pas comme la saison dernière ? Il y a beaucoup d’interrogations. On adore tous Villas-Boas, il fait du bon travail. Mais la saison dernière, c’était carré, là ils sont à la rue pendant certains matchs, comme contre Lille. À un moment donné, c’est au coach d’insuffler quelque chose.”

Pour l’heure, l’Olympique de Marseille stagne à la 10ème place de la Ligue 1. Son prochain match de championnat aura lieu le 24 octobre, à Lorient.