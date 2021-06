Toujours dans le viseur de Sampaoli, Cristian Pavon pourrait débarquer à Marseille cet été à une condition.

Alors que le recrutement du Brésilien Gerson semble déjà acté, l’Olympique de Marseille cherche toujours des renforts offensifs pour pallier les départs de Florian Thauvin, Valère Germain et Dario Benedetto. Selon les informations de TNT Sports, Jorge Sampoali aurait jeté son dévolu sur l’ailier argentin Cristian Pavon, qui évolue actuellement sous les couleurs de Boca Juniors. Un dossier qui reste délicat vu que le club argentin réclame environ 10 millions d’euros pour laisser filer son joueur.

Ce jeudi, le média argentin TyC Sports rapporte que l’Olympique de Marseille pourrait rapidement s’activer dans ce dossier, mais le club phocéen voudrait poser une condition assez étonnante. L’OM aimerait acheter 50% des parts de Cristian Pavon et non l’intégralité. Un façon de faire baisser le coût de son transfert. A un an de la fin de son contrat, Boca Juniors souhaiterait le laisser partir, mais certainement pas dans ces conditions. Affaire à suivre…