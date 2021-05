A fond sur la piste menant à Flamengo et à son milieu Gerson, l’OM doit batailler avec une sérieuse concurrence. L’Atlético Madrid est récemment rentré dans la course et pourrait tout faire capoter.

La saison de Ligue 1 est désormais close et l’OM s’est qualifié pour la prochaine édition de l’Europa League. Une belle surprise au final au vu de la situation initiale laissée par André Villas-Boas lors de son éviction. Pour relancer la machine la saison prochaine, Pablo Longoria et Pablo Longoria souhaitent opérer quelques changements au sein de l’effectif olympien. Si des départs sont d’ores et déjà actés, des arrivées devraient rapidement faire leur apparition sur la Canebière. Depuis plusieurs semaines, l’OM est sur un cas épineux : la piste Gerson.

Le Brésilien de 24 ans, milieu de terrain de Flamengo, est une cible prioritaire pour la direction marseillaise. Estimé à 25 millions d’euros par son club, il semblait vouloir rejoindre la Ligue 1 avant qu’un cador européen ne vienne faire irruption dans le dossier. Selon TNT Sports Brazil, l’Atlético Madrid est entré en discussion avec Flamengo. Un nouveau concurrent qui pourrait bien faire dériver Gerson jusqu’en Espagne sans passer par la case Olympique de Marseille.

Autre spécificité au dossier, selon les informations du Phocéen, de nombreux intermédiaires feraient frein dans cette opération et gêneraient l’avancée des négociations avec le club marseillais. Une situation favorable à la concurrence qui pourrait bien chiper Gerson des mains de Pablo Longoria.