En grande forme depuis le début de la saison, Mattéo Guendouzi fait déjà l’unanimité à l’OM.

Enfant à problèmes sous les couleurs d’Arsenal, Mattéo Guendouzi semble faire l’unanimité depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille. Le joueur a d’ailleurs confirmé son intention de rester à l’OM au-delà de son prêt d’une saison. Il veut s’installer durablement dans l’histoire du club phocéen.

Interrogé à son sujet dans le débat FCM, Robert Nazaretian s’est montré dithyrambique. « L’exemple frappant c’est Guendouzi, il est impressionnant, il a trouvé son club. Il est fait pour l’OM ». Même son de cloche du côté de Jean-Charles de Bono, qui en fait l’une des meilleures pioches de Pablo Longoria cet été. « Guendouzi va être étiqueté OM bientôt. Tu sais pourquoi parfois il est un peu moins bien ? Car il donne tellement et il a tellement d’activité, il met beaucoup d’énergie. Dès que tu en as un peu moins, je connais ça car je jouais un peu dans ce rôle là. On dit qu’il est moyen, mais au final il est bon ou moyen…