Brillant hier soir avec l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi s’est déjà imposé comme l’un des bons coups de ce mercato XXL de Pablo Longoria.

Après un mercato estival dantesque, l’Olympique de Marseille a débuté sa saison de Ligue 1 de la meilleure des manières en s’imposant à Montpellier hier soir. Une victoire renversante sur le score de 3-2 alors que les Phocéens étaient menés 2-0 à la pause. Parmi les grosses satisfactions de la soirée, on retrouve notamment Mattéo Guendouzi, arrivé en prêt en provenance d’Arsenal. Pour les consultants du FCM, il s’agit même de la nouvelle pièce maîtresse de Jorge Sampaoli.

« Guendouzi, la pièce manquante du système de Sampaoli. En arrivant, Jorge Sampaoli a été obligé de bricoler pour terminer la saison. Après un mercato bien fourni (mais pas encore terminé), le coach argentin a bien ciblé les joueurs qu’il lui fallait pour mettre en place son animation. Avec un Gueye travailleur et un Kamara solide, Mattéo Guendouzi vient apporter un peu de fougue et de fraîcheur dans l’entre-jeu des Olympiens. Ce dimanche, il n’a pas été celui qui a touché le plus de ballons mais a certainement été l’un des plus dangereux sur la pelouse. En redoublant les efforts, il a été partout sur le terrain, aidant même à la création du jeu et tentant parfois sa chance pour tromper le portier héraultais. Il ne lui manque plus qu’à être plus incisif dans ses frappes pour franchir un nouveau cap ! »