« J’ai dit oui pour le projet, pour le jeu du « Mister » (Sampaoli) qui me rappelle celui de Quique Setien au Betis (2018-2019). Après ces deux ans à Rome où je n’étais pas à mon meilleur niveau, il fallait que je retrouve l’enthousiasme.(…) Il faut y être préparé mentalement. Parce que peu importe qui serait venu, celui qui jouerait à la place de Mandanda serait dans le feu, critiqué, on attendrait ses erreurs. C’est une réalité, mais je ne l’ai jamais pris personnellement. Je comprends que je suis dans un endroit qui a été la maison de Mandanda depuis tant d’années, les gens sont habitués à le voir dans le but. Je me suis concentré sur moi, sur mes entraînements, et j’ai travaillé. » A expliqué le portier espagnol sur « l’Equipe. »

Les propos plein d'humilité et de respect de Pau Lopez envers Steve Mandanda.



Au passage il souligne l'importance de Steve dans son intégration au club.



Belle concurrence messieurs. 👏 pic.twitter.com/TU085hKEay — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) February 1, 2022