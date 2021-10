Nouveau coup dur pour l’Olympique de Marseille ! Hier soir pendant la rencontre et le Classico face au Paris Saint-Germain, quelques incidents se sont produits avec notamment des jets de projectiles et un fan entré sur la pelouse.

Des incidents minimes mais qui devraient faire très mal au club. En effet, l’OM était déjà averti par la Ligue après la rencontre face au Angers SCO et des débordements. Du coup, les phocéens avaient un risque, celui d’un retrait d’un point en cas de récidive de débordements impliquant ses supporters. Outre les nombreux projectiles lancés sur la pelouse à destination des joueurs parisiens, plusieurs fumigènes ont été allumés dans les gradins de l’enceinte marseillaise. Pour conclure ce florilège, un supporter est rentré sur la pelouse, en plein match. Une commission se tiendra le 3 novembre prochain pour rendre son verdict et connaître les sanctions. Affaire à suivre mais le retrait de point est plus que jamais d’actualité, tout comme c’est déjà arrivé cette saison à l’OGC Nice.