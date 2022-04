Ce jeudi soir, l’Olympique de Marseille est en Grèce pour disputer son quart de finale retour d’Europa League face au PAOK Salonique. Une compétition importante pour Laurie Delhostal qui pense que l’OM doit jouer le coup à fond pour décrocher un éventuel titre en C4.

« Ils peuvent vraiment viser les deux. Mais la Conference League, c’est l’occasion de jouer un titre. L’OM n’a pas gagné de titre depuis 10 ans, de Coupe d’Europe depuis 1993. Je pense que cela ferait très plaisir aux supporters marseillais que l’OM gagne cette coupe même si c’est une coupe à toto. Il ne reste que l’AS Rome et Leicester comme grosses équipes. Je pense que ce match est prioritaire. Si l’OM venait à s’imposer à Paris, il s’achèterait un gros crédit pour ses fans, mais il y aurait encore six matchs derrière à jouer », a déclaré la journaliste qui voit bien Jorge Sampaoli et ses hommes aller loin dans la compétition.