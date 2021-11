Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Eric Di Meco possède un avis bien tranché concernant les dernières performances du club phocéen et il semble déçu par les choix de Jorge Sampaoli.

Sur les ondes « RMC », le consultant a livré son expertise et il donne quelques conseils à Jorge Sampaoli. « Quand tu vois ce qu’ont fait Lens et Metz, ça veut dire que le jeu marseillais est lu par les adversaires. Moi ce qui me gêne, c’est qu’il n’y a pas de plan B. Quand tu tombes sur une équipe qui est bien organisée et que tu dois bouger, tu es toujours dans ce jeu trop latéral où l’on fait tout pour ne pas perdre le ballon, et où l’on privilégie la possession à la prise de risque. A un moment donné, il faut savoir s’adapter à la forme du moment, à l’effectif que tu as et surtout à ce que l’adversaire fait face à toi. Quand je vois Rongier sur le banc en ce moment, ça me fait mal au cœur. Quand je vois Lirola ne pas évoluer au poste de latéral où il fait des différences, ça me fait mal au cœur. Il faut ressortir une équipe-type maintenant !«