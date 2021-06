Et si Arkadiusz Milik restait finalement à l’OM lors du mercato ? C’est une possibilité qui existe et qui semble être d’actualité comme les médias italiens le confirment.

Selon les informations du journaliste italien Andrea Losapio, la Juventus Turin favorite pour recruter le buteur polonais cet été n’a toujours pas bougé et n’est pas sur de vouloir tenter sa chance avec le buteur marseillais dans les prochaines semaines. Le Président marseillais Pablo Longoria souhaite conserver son attaquant d’autant que la Vieille Dame n’a pour le moment pas pris contact avec le boss olympien.

» Il est vrai que son nom revient depuis plusieurs semaines pour la Juventus, mais il faut aujourd’hui tenir compte des changements au club ces derniers jours. Ce qui est sûr, c’est que Milik est l’une des possibilités pour la Juve en attaque cet été. Mais il n’est qu’un des noms qui circulent pour le nouveau coach Allegri. Ce qui pousse en faveur de la rumeur à mon avis, c’est que les prix évoqués autour de 20 ME sont intéressants pour la Juve. Les rumeurs sur Milik à la Juve, c’est normal. Mais ce n’est pas parce qu’il a intéressé la Juve dans le passé que c’est forcément encore le cas aujourd’hui. D’ailleurs, leur dossier prioritaire est de conserver Alvaro Morata, et surtout de savoir ce que veut faire Allegri. Je pense qu’on fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose et je ne crois pas que la Juve va bouger pour l’instant. C’est beaucoup trop tôt. » A-t-il confirmé.