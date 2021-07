Enfin une bonne nouvelle dans le dossier Lirola. L’OM aurait trouvé un accord avec la Fiorentina en vue d’un transfert cet été.

D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, l’Olympique de Marseille aurait enfin trouvé un terrain d’entente avec la Fiorentina au sujet du transfert de Pol Lirola. Étincelant lors de son prêt en Ligue 1, le latéral espagnol est rapidement devenu l’une des priorités du président Pablo Longoria. Mais les négociations auront mis du temps à aboutir car l’OM refusait de lever l’option d’achat du joueur, estimée à un peu moins de 15 millions d’euros.

Finalement la Viola aurait accepté de revoir à la baisse ses exigences et Pol Lirola pourrait rejoindre l’OM contre une somme de 12 millions d’euros, payable en deux ans. Une bonne nouvelle pour le club phocéen et pour le joueur de 23 ans, qui harcelait ses dirigeants depuis déjà plusieurs afin de pouvoir retourner en France. De son côté la Fiorentina aurait même déjà trouvé le remplaçant de Pol Lirola en la personne de Davide Zappacosta, auteur d’une bonne saison en prêt au Genoa et listé comme « indésirable » à Chelsea.